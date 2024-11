Coupe de France de football féminin : Le FECB en quête d’un exploit face à Monaco

Après une phase régionale, 79 équipes seront en lice ce week-end pour le 1er tour fédéral de la Coupe de France féminine 2024-2025. Lors du tirage au début de ce mois de novembre, cinq groupes (géographiques) avaient été constitués. Ce 1er tour fédéral est marqué par l’entrée en lice des onze représentants de Seconde Ligue.

La Corse sera représentée par le club phare de l’île, le FECB, Féminine Espoir Club Bastiais, seul club exclusivement féminin de l’île qui recence plus de 60 licenciées, toutes catégories confondues. Lors du tour précédent, phase régionale, les bastiaises du président Alain Mosconi s’étaient facilement qualifiées aux dépens d’Alata.



Si en championnat régional (6 équipes) les bastiaises dominent le début de la compétition avec 4 victoires en 4 matchs, ce dimanche elles devront élever leur niveau de jeu face à une équipe monégasque pensionnaire de Nationale 3. « Ce serait un exploit de passer ce tour mais par le passé mes joueuses ont prouvé qu’elles avaient le potentiel » déclare le président Mosconi. « Cette rencontre sera l’occasion pour notre club de continuer à écrire l’histoire du football féminin corse. Nous mesurons l’ampleur de la tâche qui nous attend pour cette confrontation, face à un des clubs français les plus prestigieux. Ce sera pour nous une motivation de chaque instant ». Le club qui possède une ossature d’expérience s’est renforcé à l’intersaison avec notamment la signature, le retour au club, de Sandrine Bretigny. « Sandrine et une attaquante emblématique, qui a marqué l’histoire du football féminin » explique le président Mosconi. « Sandrine a eu une carrière exceptionnelle, notamment avec l’Olympique Lyonnais, et l’équipe de France, elle a solidifié sa place parmi les meilleures buteuses du football français. Son retour au club est un véritable honneur. Elle a un impact sur l’équipe, tant sur le terrain qu’en dehors, grâce à son expérience et son leadership ». Arrivées aussi il y a quelques semaines de Nilsson Agbodjian Taylor, une attaquante suédoise de 21 ans, Camille Rufin, attaquante de 26 ans passée par Marseille et Valenciennes, Cloé Bodain, milieu de terrain de Montpellier, forte d’une expérience en D1, Michel Kélya, jeune attaquante de 18 ans d’Alata et encore Fanny Thouvenot, Pauline Mehadji. De nombreuses très jeunes joueuses ont également signé au club.





Une belle saison 2023/2024

La saison passée le FECB était allé jusqu’en 16e de finale de cette Coupe de France, éliminé lors de ce tour par l’équipe de D1, l’élite du football féminin, de Dijon. Les « Bleues » avaient également fait un beau parcours en championnat. Championnes de Corse, elles avaient échoué en barrage pour l’accession en N3 à Montpellier, face à la réserve de l’équipe de D1 du club héraultais.

Les footballeuses attendent un public nombreux pour les porter vers la victoire ce dimanche. « Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent voir le football féminin, se développer sur notre île, à se mobiliser et à venir soutenir notre équipe ce dimanche. Il est temps que nous passions collectivement un cap supplémentaire» souligne A. Mosconi.

En cas de qualification, les filles d’Alain Mosconi joueraient, à l’extérieur, le vainqueur du match FC Sussargues (R2) - AS Cannes (D3) mi-décembre.