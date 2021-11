Coupe de France : Le SC Bastia qualifié aux tirs au but aux Herbiers

8e tour de la coupe de France, Parc des Sports Massabielle, Vendée Les Herbiers Football : 1SC Bastia : 1 (1-1)

sC Bastia qualifié au tirs au but : 4-3

Buts pour Les Herbiers : Grellier (32e)

Pour le SC Bastia : Schir (18ème)



Arbitre : Bartolomeu Varella

Avertissement :

Guidi (87e) au SCBastia

Exclusion : Ducrocq au SC Bastia (90e)



Les Herbiers

Martin, Assoumin, Diarra puis Banvo (30e) puis Pandor (46e) Allemand, Brelivet, Koukou, Mahop, Gregorio, Namnganda, Temmar puis Jouffret (83e) Grellier



SC Bastia

Placide, Schur, Quemper, Sainati puis Talal (74e), Bocognano, Guidi, Vincent, Ducrocq, Santelli, Salles-Lamonge puis Palun (74e) Robic puis Saadi (68e)





Quand après une vingtaine de minutes Schur appuyait sur l'accélérateur et frappait du gauche pour prendre en défaut Anthony Martin, une vieille connaissance bastiaise ayant contribué, on le sait, à la belle remontée du club insulaire, on pensait que le Sporting ne ferait qu'une bouchée des Herbiers.

Mais c'était mal connaître les Vendéens.

En effet, les visiteurs corses n'allaient pas conserver leur avantage au-delà de la demi-heure de jeu quand Namnganda réalisait un bon une-deux dans la surface avec Banvo avant d’être déséquilibré… M. Varela indiquait le point de penalty.

Placide s'opposait bien au premier tir mais Grellier qui avait bien suivi égalisait.

Tout était à refaire pour les joueurs de Brouard tenus en échec jusqu'à la pause.

A la reprise les visiteurs monopolisaient le ballon sans se montrer véritablement dangereux hormis sur ce tir de Guidi, dévié en corner auquel répliquait dans la foulée Gregorio.

Puis c'était au tour de Schur de faire monter la pression sur Massabielle avec cette belle frappe qui passait à côté (79e)

Et en fin de match Martin évitait encore le pire aux Herbiers.

1-1 à la fin du temps réglementaire : l'épreuve des tirs au but était indispensable.

A ce jeu les Bastiais se sont montrés plus adroits et Placide plus inspiré que Martin et le Sporting poursuivait son chemin en coupe de France