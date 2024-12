Coupe de France : Corte affrontera l’OGC Nice le week-end du 21 décembre

Rivés devant leur écran, joueurs et supporters de l’Union Sportive des Clubs du Cortenais ont suivi le tirage avec espoir. La satisfaction a été immédiate lorsque le club a été tiré le premier. « C’était notre souhait de recevoir à l’occasion de ce 32e de finale, même si c’est un tirage très difficile. Nous sommes comblés », a confié Jacques-François Colombani, président de l’USCC. Affronter une équipe de Ligue 1 est une opportunité unique pour le club. « Jouer contre Nice est ce que nous pouvions espérer de mieux pour nos joueurs et pour notre public. Ce sera une grande fête du football. Nous ferons tout pour être à la hauteur », a ajouté Colombani.



Cependant, la rencontre ne pourra pas se jouer au stade Santos Manfredi, dont la capacité est jugée insuffisante pour un tel événement. « Nous voulons qu’un maximum de monde puisse nous soutenir et, pourquoi pas, nous porter vers un exploit », a-t-il expliqué.



Les dirigeants se réuniront ce mardi soir pour organiser cette rencontre exceptionnelle. « Nous devons d’abord choisir un stade, puis entrer en contact avec la Fédération et l’OGC Nice pour fixer le jour et l’heure du match, prévu durant le week-end des 21 et 22 décembre. Nous préparerons également le déplacement des supporters », a précisé le président.



Une motivation à toute épreuve

Pour Jacques-André Luciani, capitaine emblématique de l’USCC, l’enjeu est énorme. « C’est incroyable pour nous. Nous allons jouer devant un stade comble, surtout avec ce que représente l’OGC Nice pour les Corses. Tout un peuple va nous soutenir. Nous allons nous donner à 200 % pour tenter de réaliser un exploit. La magie de la coupe va nous transcender », a-t-il affirmé. Il a également rappelé les exploits passés des clubs corses en Coupe de France, comme celui de l’USCC face à Rennes en 2006 ou de l’Ile-Rousse contre Bordeaux. « Nous ne lâcherons rien, surtout avec le public derrière nous », a-t-il assuré.



Rester concentrés sur le championnat

David Faderne, entraîneur de l’USCC, était aux côtés de ses joueurs lors du tirage. « Ce sera très compliqué, mais l’avantage est que nous recevons, même si ce n’est pas à Corte. Pour l’instant, notre priorité reste le championnat. Nous avons deux matchs importants à venir, à Beaucaire ce week-end, puis chez nous contre Le Rousset. Je ne veux pas que les gars pensent trop à la coupe pour le moment », a-t-il expliqué.



David Faderne a conclu en adressant une pensée émue à la famille de Thierry Ricco, récemment disparu : « Les joueurs et les dirigeants pensent à lui. Cette rencontre, nous la jouerons aussi en son honneur. »