Corte : un projet de 15 M€ pour transformer Chabrières en parc d'activité

La commune de Corte s’apprête à engager le plus important investissement de son histoire : un projet de 15 millions d’euros pour la transformation complète du site de Chabrières. « Cela illustre l’ampleur de l’opération, non seulement sur le plan financier, mais aussi en tant que projet structurant de notre mandature, inscrit dans la stratégie de transformation de Corte pour les dix à quinze années à venir », a déclaré le maire Xavier Poli, entouré du sous-préfet de Corte Thomas Kupisz, du président de l’Université de Corse Dominique Federici et de Nadine Nivaggioni pour la Collectivité de Corse.

Le site de Chabrières, aujourd’hui désigné comme "parc des sports", regroupe divers équipements : locaux vétustes occupés autrefois par la Légion étrangère, aujourd’hui inadaptés, accueillant des associations sportives et le Secours Populaire Français ; un stade de football avec vestiaires, un dojo, les services techniques municipaux, ainsi qu’un local du club d’escalade. Le tout formant un ensemble disparate, devenu au fil du temps une « verrue » à l’entrée Est de la ville. Le périmètre du projet couvre plus de 120 000 m² entre l’entrée principale, le stade, le terrain vague, la carrière équestre et les anciens bâtiments associatifs.