Corte : un centre de dépistage anti-covid a ouvert ses portes

Les anciens locaux de la dialyse de l'hôpital de Corte accueillent depuis ce mercredi 1er avril des patients présentant les symptômes du Covid-19.

Baptisé l'Unité médicale libérale avancée (UMLA), ce centre de dépistage coordonnée par le docteur Xavier Poli vise à sécuriser l'accès des patients à l'hôpital de Corte et désengorger le centre hospitalier de Bastia qui était jusqu'à présent le seul lieu de dépistage de Haute-Corse. Dans la matinée, trois personnes étaient déjà venues effectuer un prélèvement.



Cependant, le centre anti-Covid19 ne dispose que de 160 tests qui seront mis à disposition des soignants présentant des symptômes ainsi que des patients dont les médecins traitants auront demandé un prélèvement et pris rendez-vous au centre sur un créneau de 9 à 12 heures. Dans un premier temps le docteur Poli explique que l'ARS n'a donné qu'une autorisation pour tester les patients. Dans ce nouvel espace il n'y aura donc "ni prescription, ni hospitalisation pour le moment", affirme le docteur et premier adjoint à la mairie de Corte.



Cette UMLA bénéficie d'une étroite relation avec l'Université de Corse qui est habilitée depuis ce lundi 30 mars, à procéder aux analyses des tests. Les pompiers de Corte auront la charge de transporter de manière sécurisée les prélèvements aux laboratoires de virologie de l'université situés à 300 mètres de l'UMLA.



Pour le moment à Corte même, aucun cas de Coronavirus n'a été recensé depuis le début de l'épidémie qui a tué 22 personnes sur l'île.