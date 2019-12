Corte : soutien aux 11 interpellés devant la sous-préfecture

C’est devant la sous-préfecture de Corte que familles, amis et représentants de partis et d’organisations nationalistes se sont rassemblés à partir de 19 ce 10 décembre pour protester contre les interpellations et perquisitions effectuées sur toute la région hier matin dans le cadre des enquêtes du parquet national antiterroriste sur une série d'explosions et tentatives de destructions qui ont eu lieu entre le 9 Mars et le 1er Avril 2019.



L'association A Ghjuventu Paolina et Aiutu Paisanu avaient invité l'ensemble du peuple Corse à se rassembler ce mardi soir à 18 heures devant le commissariat de Bastia (voir par ailleurs)ainsi qu'à 19 heures devant la sous-préfecture de Corte







Nombreuses étaient les personnes ayant accepté l'invitation de deux associations à se rendre devant la sous-préfecture pour manifester contre la violence dans laquelle s'étaient déroulées les arrestations.







"Ce matin 11 jeunes, dont un étudiant de l’Università di Corsica ont été brutalement interpellés et placés en garde à vue. Nous tenons à leur apporter notre soutien fraternel, et condamnons fermement la violence dans laquelle se sont déroulées les arrestations."