Corte : quatre blessés dans l'effondrement d'un immeuble en construction

À midi, ce mercredi 30 octobre, un grave incident s'est produit sur le chantier d'un immeuble en construction, situé dans le lieu-dit Les Terrasses de Panaté, à Corte. Selon le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (Sis 2B), 300 mètres carrés de dalle, au niveau 1 du bâtiment, ont cédé, entraînant la chute de quatre travailleurs d'une hauteur de trois mètres.



Les secours ont rapidement réagi, mobilisant environ vingt sapeurs-pompiers. L'opération a inclus l'utilisation de trois ambulances, d'un fourgon incendie, ainsi qu'un médecin et trois officiers sapeurs-pompiers pour assurer la prise en charge des victimes. “Pas de victime ensevelie,” a affirmé le Sis 2B, tout en précisant que des reconnaissances des lieux étaient en cours pour évaluer l'ampleur de l'accident. Les blessés ont été classés en urgence relative et leur bilan médical est en cours.