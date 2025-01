Corte : il roulait à 152 km/h au lieu de 80 sur la RT 20

Ce jeudi après-midi, les gendarmes de la compagnie de Corte ont intercepté un véhicule roulant à 152 km/h, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h sur cette portion de la RT 20. Le conducteur a immédiatement écopé de lourdes sanctions : le véhicule a été placé en fourrière, son permis suspendu pour six mois et six points ont été retirés de son permis de conduire. Les forces de l’ordre appellent une nouvelle fois les automobilistes à la prudence. « Respecter les limitations de vitesse, c’est préserver des vies, la vôtre et celle des autres », rappellent les gendarmes.