Corte : deux semaines d’action contre les addictions dans les bars

Depuis plusieurs jours, les habitués du Café Riche, de La Coupole, du Cyrnéa Bar ou encore de L’Oriente à Corte ont vu s’installer un stand peu ordinaire : celui d’Abigaëlle et Ambre, ambassadrices prévention du CPIE-A Rinascita. Toutes deux engagées dans la lutte contre les addictions, elles ont entamé une tournée de sensibilisation dans les bars de la ville pour échanger avec les jeunes – mais pas seulement – sur les dangers liés à la consommation de drogue, d’alcool ou de tabac. « Notre rôle est d’informer les jeunes contre les comportements addictifs », expliquent les deux jeunes femmes, qui misent sur une approche à la fois pédagogique et conviviale. Sur leur stand, de la documentation, des livrets de calcul du taux d’alcoolémie, des jeux, mais aussi des protections de verre pour prévenir les risques d’introduction de substances illicites à l’insu du consommateur. « Même si certains hésitent à venir nous parler, ils peuvent consulter les documents et repartir avec une information utile », précisent-elles.



Parmi les outils de sensibilisation, un jeu de rôle basé sur des lunettes déformantes simule l’état d’une personne ayant bu trois verres d’alcool. L’expérience est parlante : « Les jeunes essayent de marcher, et se rendent compte à quel point la perte d’équilibre et de coordination est réelle », expliquent les ambassadrices. Une manière concrète de faire passer le message des dangers liés à la conduite en état d’ivresse.



Concernant la cigarette, un autre dispositif suscite l’intérêt. Grâce à des rouleaux d’essuie-tout transformés en support visuel, les participantes reconstituent avec les fumeurs leurs habitudes quotidiennes : cigarette du matin, cigarette de pause, de convivialité ou encore de stress. « On les classe ensuite ensemble en cigarettes ‘plaisir’ et cigarettes ‘besoin’. Cette prise de conscience visuelle permet souvent d’envisager une réduction progressive de la consommation », détaillent Abigaëlle et Ambre. Là encore, pas de discours moralisateur : « L’idée n’est pas de leur dire ce qu’ils doivent faire, mais de leur montrer qu’ils peuvent déjà faire autrement. »



Au-delà de la simple information, ces échanges permettent de créer un lien, d’ouvrir un dialogue. Une première série d’interventions s’est déroulée cette semaine. Une seconde phase est prévue au retour des vacances dans d’autres établissements : le Bip’s, le Trésor et le Rex Bar. En allant directement sur le terrain, dans des lieux de vie et de socialisation, les ambassadrices espèrent marquer les esprits. « Ce sont souvent de petites prises de conscience qui font les grands changements », résument-elles.