Corte à l’heure de la parade de Noël

C’est la société Créadom qui a été chargée d’organisée cette belle manifestation composée de danseuses en tenues de mère Noël ainsi que de diverses figurines, ours blanc, etc.

Le défilé, organisé dans le cadre du marché de Noël de Corte, a descendu le cours Paoli sous les applaudissements du public, à pas très lent tandis que le Père Noël dans son traineau saluait les enfants et distribuait des bonbons ainsi que des vessies.