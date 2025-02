Corte: Les obsèques de Chloé auront lieu ce jeudi à 14 heures

C’est donc ce jeudi 20 février, que se dérouleront les obsèques de la petite Chloé, assassinée samedi soir à Ponte-Leccia. La famille recevra les condoléances dès 9 heures en la chapelle Sainte Croix tandis que la levée du corps aura lieu à 13h30. Les amis et la famille de Chloé porteront le cercueil jusqu’à l’église de l’Annonciation où seront célébrées les obsèques à 14 heures. La messe sera présidée par l’abbé Polge, ancien de curé de Corte qui avait procédé au baptême de la malheureuse victime. La messe sera chantée en polyphonies par une groupe de jeunes de la région, amis de Chloé.



Commerces fermés

Durant les obsèques la Fédération des Commerçants et Artisans de la ville demandent à ce que les commerces restent fermés en signe de deuil et de respect pour Chloé et sa famille.

Rappelons que ce mercredi soir, à partir de 18h30, l’abbé Polge accueillera la population en l’église de l’Annonciation pour un temps de prières et de réflexion sur ce drame qui a marqué Corte, sa région et au-delà, la Corse entière.

Avec le curé de la paroisse de Corte, le Père Bocchecciampe, ils souhaitent que toutes les fenêtres de Corse soient illuminées d’une bougie dès ce mercredi soir ainsi que demain soir en hommage à Chloé et en soutien à sa famille.





Une famille éplorée

Une famille particulièrement éplorée, qui vit dans une douleur indicible depuis l’annonce du drame. D’ailleurs les parents de Chloé demandent à ce qu’il n’y ait aucune photo ni aucune image des obsèques demain. Ils souhaitent que leur deuil immense soit respecté et qu'une fleur blanche accompagne leur fille jusqu'à sa dernière demeure.

Des fleurs blanches, comme des bougies et un petit ours en peluche blanc, lui aussi, sur lequel on peut lire "je t'aime", ont été déposés devant la boutique Little Corte, que gère sa maman, Cathy, sur le cours Paoli en signe de soutien envers la famille.