Corte : Circulation perturbée au rond-point de la gare

Du côté du Service des routes de la CdC, on craint que l’événement survenu en juillet 2018 au niveau du rond-point de la gare de Corte se reproduise. En effet, le 27 juillet de cette année là, un orage d’une violence inouïe s’était abattu sur le centre-ville. La foudre avait même touché l’hôtel Sampiero Corso, sur l’avenue du Président Pierucci. De véritables ruisseaux s’étaient alors formés partout en ville et l’eau s’était engouffrée dans de nombreux commerces. Dans le même temps, le réseau d’évacuation des eaux pluviales était devenu très vite saturé. Fragilisé par endroits, ce réseau n’avait pas résisté à la force des eaux en furie. Les vieux conduits, situés sous le rond-point de la gare, avaient explosé, provoquant l’effondrement de la chaussée sur plusieurs mètres.

Un trou béant s’était lors formé, paralysant en partie, la circulation. Trois jours plus tard, c’est au niveau de l’entrée du Cosec municipal, que le réseau s’effondrait également causant l’apparition d’un trou de près de 3 mètres de diamètre. Durant plusieurs mois, la circulation avait été difficile sur le secteur tandis que les entreprises s’affairaient pour remettre en état le site.



Une deuxième fois

Dans le courant de la journée de lundi 24 juin, les agents du service des routes de la CdC ont constaté la formation d’un nid de poule à l’entrée droite du rond-point de la gare, en venant d’Ajaccio. Aussitôt un panneau demandant aux automobilistes d’être prudents a été disposé sur la chaussée tandis que l’on rebouchait le trou avec du gravier et du goudron. Mais la réparation expresse était de courte durée puisque quelques heures plus tard, le gravier était absorbé ! Ce mardi après-midi, et par mesure de précaution, la CdC a décidé de couper la circulation au niveau de l’entrée du rond-point.

Une déviation a donc été installée depuis le rond-point du stade via la gare en passant par l’arrière du magasin Utile, généralement à sens unique, pour rejoindre le centre-ville ou Bastia.



On craint, bien sûr, que ne reproduise la mésaventure de juillet 2018, où une pelle mécanique avait été engloutie dans le trou béant qui s’était formé suite aux intempéries. Il est vrai qu’un conduit d’évacuation des eaux pluviales est vétuste à cet endroit. C’est pour cette raison qu’une équipe spécialisée dans le contrôle des réseaux d’assainissement de la SMC procède à divers sondages depuis ce mercredi après-midi.



En attendant, la circulation est particulièrement difficile entre la gare et le rond-point du stade. Les automobilistes doivent donc prendre leur mal en patience.