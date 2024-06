Corte : Cavall’in Festa revient ce week-end pour sa 29e édition

Après deux années d’absence en raison de la Covid, la foire régionale du cheval était revenue l’an passé sur fond d’incertitudes. Mais face au succès, les doutes ont été levés et la nouvelle équipe qui a repris les rênes de l’association a su relancer la dynamique pour que Cavall’in Festa reste l’événement insulaire incontournable autour du cheval.





Bien sûr, les différentes activités qui ont fait le succès de la manifestation ont été reconduites, mais de nouvelles animations vont venir étoffer le programme, et notamment à destination des enfants. Et, comme le veut la tradition, Cavall’in Festa débutera par son traditionnel défilé des cavaliers et de leurs montures à travers les rues et ruelles de la cité le samedi dès 10 heures. La foire ouvrira officiellement ses portes sur le coup de midi et le public, comme les professionnels, pourra découvrir les premières animations dès 12h30 à travers une présentation de chevaux. Démonstration d’équitation éthologique, spectacle, concours équestre s’enchaîneront tout l’après-midi avec en point d’orgue un magnifique spectacle équestre à 21 heures assuré par les centres équestres en première partie de la troupe RL Production qui offrira un spectacle de voltige et de cascades.





Il est à noter que cette édition a également été revue au niveau de l’organisation de l’espace dédié aux artisans et aux exposants tandis que sera mis en place un espace pour les institutions comme la MSA, l’Institut français du cheval et de l’équitation, la direction des services vétérinaires ainsi que le Comité régional du cheval. Des stands pour le bien-être des équidés seront aussi installés sur le site. Quant à la restauration, elle sera assurée cette année par des professionnels !





Les animations se poursuivront le dimanche 9 juin toute la journée, et ce dès 10 heures avec des démonstrations de tir à l’arc à cheval, de laser-game, mais aussi divers ateliers comme une initiation pour apprendre à tomber à cheval ou encore une initiation à monter à cheval destinée au public handicapé moteur ou mental.

Un programme riche et varié qui intéressera tous les publics.