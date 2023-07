Corte : C’est parti pour le Festival Corti in Core

Consacré aux musiques actuelles, en mettant l’accent sur ces chanteurs et musiciens émergents, la troisième édition du Festival Corti in Core a débuté ce vendredi soir sur le parvis du Musée de la Corse. Et une fois encore le public a répondu présent pour cette première soirée où les femmes étaient à l’honneur, comme le veut la volonté des organisateurs de l’association Domenica, présidée par Pascal Albertini.

Et c’est le talentueux groupe Tintenne qui a ouvert ce Festival. La voix suave, et toujours à la limite de la rupture, de Letizia Giuntini a enchanté le public. Ses textes, en corse et en français, remarquables parlant de sa Corse et d’amour, ont offert un merveilleux moment au public qui en redemandait encore ! La jeune chanteuse et guitariste était accompagnée par Marjorie Maestracci aux percussions et Anne-Lise Ferrera au violoncelle.

C’est ensuite la Provençale Emma Czesare qui a enflammé la soirée avec sa guitare. L’étoile montante de la chanson française est une habituée de la scène et elle fait régulièrement des premières parties d’artistes célèbres comme Matthieu Chedid, par exemple. Intimidée par la scène cortenaise, car c’était son premier concert en Corse, Emma Czesare a vite conquis la foule sur ses rythmes plutôt funk. Elle vient d’ailleurs de sortir son premier album, Alba, qu’elle a donc présenté en exclusivité à Corte.

Le Festival Corti in Core se poursuit ce samedi soir dès 21 heures, et gratuitement, avec Nicolas Torracinta. Le jeune guitariste insulaire a baigné dans la tradition musicale insulaire avec des influences de blues. Il a peaufiné un nouveau projet en Angleterre durant 4 ans avant de revenir sur l’île où il livrera donc ses créations au public ce samedi soir.





Dans la foulée, on découvrira un style tout à fait nouveau et original avec la flûtiste Maïa Barouh. La Franco-Japonaise offrira, en effet, un mélange de tradition musicale japonaise et de rap. A découvrir absolument.



Enfin, demain dimanche, le Jakez Orkeztra et son style aux multiples facettes allant du jazz au rap en passant par la musique punk, lancera cette dernière soirée du Festival. Jacky Le Menn (chant et guitare), Celia Picciochi (violon, chant), Polo de Rocca Serra (violoncelle) et Laurent Gueirard (batterie) emmèneront le public dans leurs délires musicaux.



C’est le Calabrais Davide Ambroggio qui clôturera cette manifestation cortenaise. Membre de divers groupes, c’est en solo qu’il se distingue en obtenant le prix Musica contro le Mafie et Ethnos Gener/Azioni 2020. Il articulera son spectacle autour de musiques très rythmées sur des percussions rappelant même de la techno, par moments.



Il est à noter que les entrées à ce Festival sont totalement libres et ce grâce au soutien financier de la Collectivité de Corse et du soutien de la mairie de Corte.