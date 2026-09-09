Corte - 400 athlètes et 30 nations pour l’Adventure Racing World Championship

Corte sera donc la capitale mondiale des courses aventures à partir du 29 septembre prochain, trois jours avant le grand départ de l’ARWC.

es festivités débuteront par le grand défilé des nations sur le cours Paoli dès 16 heures. Les athlètes ont rendez-vous sur l’esplanade du parking Tuffelli avant d’emprunter le cours Paoli. Les 400 athlètes remonteront le cours Paoloi, tenant le drapeau de leur pays en main. Le défilé sera conduit par une formation musicale qui donnera le ton de cette animation suivi des trois équipes insulaires. Le défilé, après une halte sur la place Paoli, se rendra à l’Université de Corse où un buffet sera offert à tous.





Dans la foulée, et à 18 h 30, aura lieu la grande cérémonie d’ouverture dans l’amphi Landry de la Faculté de Droit animée par les chants polyphoniques de la cité scolaire Pascal-Paoli. Antoine Orsini, président du comité d’organisation, et Pascal Bahuaud, directeur de course de l’ARWC 2026, accueilleront ensuite, la grande famille du raid aventure. La lecture solennelle de la Charte Back to Nature, suivie de la projection d’un film immersif consacré aux paysages de l’île, donnera le ton d’un championnat placé sous le signe de l’aventure, du respect et de la préservation des territoires traversés.

Moment fort de la soirée, Diana Saliceti, marraine de l’ARWC 2026, interprétera U Mio Paese. Née en montagne, cette chanson sera offerte aux athlètes comme une invitation à entrer en Corse avec respect, à en découvrir la beauté autant que la force et à vivre pleinement l’aventure qui les attend. Puis, Guillaume Peretti, parrain de l’événement, déclarera officiellement ouvert le Championnat du monde 2026.





Le lendemain, le 30 septembre, les athlètes se rendront dans Citadelle de Corte pour un prologue pas tout à fait comme les autres. Sur un parcours chronométré de 2 kilomètres, les équipes partiront à l’assaut des hauteurs de la ville. Imaginée avec la Cité scolaire, l’épreuve mêlera sport (course d'orientation), musique, nature et patrimoine. Pour rendre l’expérience encore plus singulière, chaque équipe partagera l’aventure avec deux enfants, qui courront et grimperont jusqu’au sommet de la citadelle. Un moment de transmission et de complicité, à l’image des valeurs que souhaite porter cette édition corse du Championnat du monde.





Au-delà de sa dimension symbolique et festive, le prologue déterminera l’ordre de départ de la course le lendemain. Un départ qui sera donné à 6 heures le 1er octobre sur le cours Paoli. Après les dernières vérifications, les dernières consignes et un dernier petit moment de concentration, les premiers quatuors s’élanceront dans l’aube cortenaise pour les 500 kilomètres de course, plusieurs jours et nuits d’efforts dans une totale autonomie. Une course dont l’arrivée sera jugée à l’Ile-Rousse le 10 octobre prochain.



