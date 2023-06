Corte : 28e édition de Cavall’in Festa ce week-end

Annulée en 2020 et 2021 pour cause de Covid, l’édition de 2022 l’avait également été car il était difficile pour les organisateurs de relancer une machine aussi lourde que Cavall’in Festa. « Et il ne nous était décemment pas possible de solliciter les commerçants après les deux années difficiles de confinement en raison du Covid », explique Vanina Casanova, responsable de la communication et des animations de Cavall’in Festa, présidée toujours par Alain Mattei, et de poursuivre, « cette année, nous sommes parvenus à boucler notre budget assez tôt dans la saison grâce aux commerçants de la ville, et grâce à nos partenaires que sont la municipalité, la CdC ainsi que Corsica Linea qui nous permet de faire venir les cavaliers participant aux divers spectacles, mais aussi la Sécurité Civile de Corte qui met à notre disposition du matériel ainsi que ses installations pour la tenue des concours équestres. Nous tenons d’ailleurs à remercier l’ensemble de nos soutiens sans qui la manifestation ne pourrait pas avoir lieu ».



Ce sera donc le grand retour de la fête du cheval ce week-end à Corte et plus précisément au parc des sports de Chabrières où est installé la carrière destinée à toutes les animations équestres. C’est en 1991 qu’est née cette belle manifestation de manière à promouvoir les activités équestres et entre autres, le tourisme équestre. « Ensuite, c’est devenu la vitrine de toutes les activités équestres présentes sur l’île et chaque année nous avons enrichi le programme en incluant les différentes disciplines », ajoute Vanina Casanova. Une manifestation marquée aussi par des jeux, pour les petits et les grands, et surtout des spectacles. « Dès le début, nous avons eu la volonté de faire venir à Corte des spectacles équestres de niveau international. Et cette année nous avons deux grands points forts avec le spectacle des professionnels et les spectacles amateurs. Pour les professionnels nous avons fait appel à divers artistes qui vont présenter des numéros de dressage, de cascades, de chevalerie avec le meneur Yann Vaille, qui est cascadeur professionnel. Il a tourné dans de nombreux films et le public pourra découvrir à cette occasion diverses cascades réalisées pour des tournages internationaux », a poursuivi Vanina Casanova.



Gestion de la chute



Au programme on retrouvera aussi les licenciés des divers clubs équestres insulaires qui proposeront leurs spectacles. L’occasion pour eux de valider un brevet fédéral spectacle équestre qui a été mis en place cette année en Corse. Des manifestations officielles seront aussi proposées au public comme les finales régionales de pony games, un concours équifun, les concours de sauts d’obstacles, ainsi que la présentation d’un village poney avec des activités différentes pour les enfants. « Et puis nous mettrons l’accent sur la prévention de la chute à cheval. Nous avons un partenariat avec la MSA et le public pourra découvrir comment tomber de cheval sans trop se faire mal. Des exercices qui se feront d’abord sur un cheval mécanique et ensuite sur un cheval de voltige ».

Notons enfin que le samedi 10 juin dès 10h30, plus de 500 cavaliers et leurs montures organiseront un défilé grandiose dans les rues et ruelles de Corte pour lancer cette 30e édition de Cavall’in Festa.



Le programme

Samedi 10 juin : 13h30, début des spectacles ; de 15h à 18h (sécurité civile), maniabilité et gestion de la chute ; 17h20, extrait du spectacle professionnel ; 18h45, remise des prix de la finale régionale d’endurance et des divers concours de la journée ; 19h, spectacle des clubs insulaires ; 21h, spectacle professionnel.



Dimanche 11 juin : 10h, présentation et vente de chevaux ; 11h, concours de modèle et allure des ânes ; de 9h à 12h (USC 5), finale de pony games ; dès 13h30, spectacles et démonstrations ; 14h30 (USC 5), finale d’équifun ; tout l’après-midi, gestion de la chute à cheval ; 21h, spectacle professionnel.