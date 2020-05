Corsica Sole, lauréat de 4 projets pour une puissance globale de 4.3 MWc en Corse

Corsica Sole renforce ainsi sa position de leader du solaire en Corse en remportant 60% de la puissance qui y est attribuée lors de cet appel d’offres. Avec ces projets, d’ici l’année prochaine, l’entreprise insulaire exploitera en Corse une puissance totale de plus 50 MWc et une capacité de stockage de plus de 35MWh. Après avoir commencé par des hangars agricoles, elle a mis en service à Alata une des premières centrales avec stockage d'énergie au monde, suivie depuis par des centrales à Folelli, Aghione, Prunelli-di-Casaconi, Giuncaggio, Pancheraccia, Poggio-di-Venaco...





« Nous avons créé Corsica Sole il y a 10 ans pour permettre à la Corse d’atteindre son autonomie énergétique. La crise actuelle du COVID-19 et le confinement nous rappellent combien il est essentiel pour la Corse de miser sur les énergies renouvelables. Le photovoltaïque est une solution éprouvée sur le plan écologique, économique mais également sur le plan de la sûreté de fonctionnement, souligne Paul Antoniotti, Président de Corsica Sole, car nous pouvons exploiter nos centrales sans rupture de production quelques soient les conditions extérieures ».





Corsica Sole exporte son savoir-faire technologique et s’affirme durablement comme acteur de référence du solaire en France et en particulier dans toutes les Zones Non Interconnectées (DROM et la Corse). Ces territoires ont en effet pour caractéristique commune de ne pas être reliés à un grand réseau extérieur pouvant garantir leurs besoins en électricité. Suite à cet appel d’offres, Corsica Sole s’implante pour la première fois en Guyane, et consolide sa position en Martinique avec une centrale de 4 MWc et à la Réunion avec une nouvelle centrale en toiture.