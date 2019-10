Corsica Linea : "gérer efficacement des aléas majeurs d’exploitation"

Traditionnellement, la période de novembre à janvier est consacrée aux arrêts techniques, dans le respect d’un cadre réglementaire strict. Autrement dit, tous les 2 à 3 ans, tout navire doit bénéficier d’une période de maintenance et les navires de CORSICA linea n’échappent pas à cette règle. C’est le cas du Monte d’Oro actuellement, comme ce sera le cas du Pascal Paoli en décembre et du Jean-Nicoli en janvier. En l’occurrence, pour le Pascal Paoli comme pour le Jean-Nicoli, ces arrêts techniques sont, au-delà d’une pure période de maintenance, l’occasion de réaliser une phase de modernisation desdits navires en matière de transition environnementale, avec l’installation du branchement électrique à quai et du traitement des fumées par scrubbers. Rappelons combien ces mutations techniques sont importantes tant en termes de préservation de l’environnement, qu’eu égard à l’enjeu de santé publique lié à l’amélioration de la qualité de l’air dans les ports et alentours.



Le navire Vizzavona a subi, quant à lui, une importante avarie sur l’un de ses moteurs début octobre. Afin de gérer au mieux cette difficulté technique qui impose une navigation sur trois moteurs au lieu de quatre, décision a été prise d’affecter le Vizzavona à la ligne Ajaccio- Marseille et le Paglia Orba à la ligne Bastia-Marseille – ceci durant le temps nécessaire à la réparation du quatrième moteur du Vizzavona.



La conjonction de ces divers événements a entraîné l’affection du navire Piana sur Ile-Rousse durant quatre escales jusqu’à la fin 2019, dans une logique d’optimisation de la desserte de la Corse. Cette affectation est en parfaite conformité avec le contrat d’affrètement liant La Méridionale à CORSICA linea.