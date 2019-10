Corsica Libera et le cumitatu Alba nova per Bastia : réunion publique à l'auditorium

La rédaction le Vendredi 18 Octobre 2019 à 06:48

Dans le cadre des prochaines élections municipales, Corsica Libera et le cumitatu Alba nova per Bastia invitent toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans la démarche de Pè a Corsica, à une réunion publique d'informations et d'échanges concernant les futures échéances électorales ce vendredi 18 octobre à Bastia, à partir de 18h30, à la salle de l'auditorium (musée de Bastia-citadelle).



