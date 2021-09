Corsica Challenge vétérans Lucien Plaza : à l’AS Aiaccinu la 1ère édition

Initialement prévu en mai ce tournoi, organisé par Pierre-Paul Plaza sous l’égide du SCB, avait du être reporté en raison du Covid.

Une douzaine d’équipes s’y sont rencontrées sous forme de poules : Carcassonne, Les Pennes Mirabeau et Le Havre participeront les clubs locaux du SCB (2 équipes), AS Furiani-Agliani, FC Bastia-Borgo, Ocana, AS Aiaccinu, FC Lupino, AS Chemins de Fer Corses et le Football Jeunesse Étoile de Biguglia.





La journée de samedi a permis de sélectionner 6 équipes sur les 12 pour la phase finale de dimanche qui regroupait ainsi l’AS Ajaccio, Les Pennes Mirabeau, Le Havre, SC Bastia 1&2 et Ocana. Suite à un mini championnat de 3 équipes, l’AS Ajaccio et Ocana se retrouvaient en finale. A l’issue d’une finale très indécise c’est l’équipe de l’AS Aiaccinu qui s’adjugeait le tournoi, aux tirs aux buts (2-0), face à Ocana. Ce tournoi a vocation à être pérennisé et donc rendez-vous probablement en mai 2022 pour la seconde édition.



Résultats de la phase finale du dimanche 5 septembre

Ajaccio Le Havre : 1-0

SCB1 - Le Havre : 3-0

Ajaccio - SCB1 : 3-1



Classement

1e Ajaccio 6 pts

2e SCB1 3 pts

3e Le Havre 0 point



Poule 2

Ocana-SCB2 : 1-1

Pennes M - Ocana : 2-2

Pennes M - SCB2 : 0-0



Classement

1e Ocana 2 pts (3 buts marqués)

2e Pennes Mirabeau 2 pts (2 buts marqués)

3e SCB2 2 pts (1 but marqué)