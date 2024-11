Corse : vers un service d’incendie et de secours unifié, une première en France

Ce lundi après-midi, le premier conseil d’administration mutualisé des Services d'Incendie et de Secours (SIS) 2A et 2B s’est tenu à Corte, rassemblant les présidents Véronique Arrighi (SIS 2A) et Hyacinthe Vanni (SIS 2B), des élus communaux, des officiers, et des représentants de l'État, dont Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse, et Magaly Chapey, directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse.



Ce premier conseil a permis de détailler les principaux enjeux de ce projet inédit : harmoniser les pratiques des deux SIS, renforcer la prévention et assurer une couverture territoriale optimale mais aussi de présenter le projet d’établissement, qui vise la création d’un service unifié pour toute la Corse, mieux adapté aux particularités du territoire. L'objectif est de rendre le service d'incendie et de secours plus réactif et mieux adapté aux spécificités locales, en harmonisant les pratiques, en renforçant la prévention et en assurant une couverture territoriale efficace pour l'île.



Ce projet, évoqué pour la première fois en 2022, avait suscité de nombreuses attentes, sans concrétisation publique jusqu’à aujourd’hui. La réunion de Corte a permis de relancer officiellement le processus et de poser les bases d’une nouvelle organisation. La fusion des deux SIS doit notamment aboutir à une plus grande polyvalence et à une efficacité renforcée dans la réponse aux urgences, aussi bien en zones urbaines que rurales. Les élus ont unanimement approuvé cette première version du projet, qui pose les bases d’une organisation commune et marque une étape concrète dans la construction de ce service insulaire.



Cette réunion a aussi permis aux sapeurs-pompiers de partager leurs attentes sur ce nouveau modèle.



Bien que des ajustements concrets restent encore à venir, cette première rencontre entre les deux SIS de Corse pose les bases d’un service d’incendie et de secours centralisé, conçu pour répondre aux spécificités et aux besoins du territoire.