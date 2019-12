Au cours de ces deux rendez-vous, les responsables des différents organismes de protection sociale ont insisté sur plusieurs points.

« Concrètement, à compter du début 2020, les travailleurs indépendants seront gérés par le réseau des Urssaf pour leurs cotisations, par l’Assurance Maladie pour leur santé et par l’Assurance retraite pour leur retraite. Hormis les professionnels libéraux, qui continueront à relever de leur caisse de retraite habituelle. Ce transfert sera automatique. Les travailleurs indépendants n’ont pas de démarches à effectuer. »

D’autre part, « leurs droits et prestations resteront inchangés. Ils bénéficieront des mêmes offres de service que les travailleurs salariés, auxquelles s’ajouteront des offres de service spécifiques (accompagnement à la création d’entreprise, accueils communs…). »





Cette réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants s’accompagne aussi de mesures en faveur de leur pouvoir d’achat (exonération des cotisations en 2019 pour les créateurs d’entreprise…) et de l’amélioration de leur couverture santé (allongement du congé maternité pour les indépendantes). En revanche, elle ne modifie pas leurs cotisations ni le champ des prestations servies.





Du côté de l’Assurance Maladie, par exemple, on précise que « chaque travailleur indépendant recevra un courrier de bienvenue qui l’informera de la bonne reprise en gestion de son dossier par la CPAM de son lieu de résidence. » Ainsi, il est nécessaire d’attendre ce courrier « avant de mettre à jour sa carte vitale, d’ouvrir son compte personnel sur le site ameli.fr et de vérifier ses informations (adresse, coordonnées, médecin traitant, organisme complémentaire, ALD) ou encore de fournir un RIB pour les remboursements de frais de santé. »





Des réunions, aussi bien à Ajaccio qu’à Bastia, qui interviennent en complément de la campagne nationale d’information.