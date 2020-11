Corse : peut-on vraiment parler de reconfinement ?

Mais où sont passées les forces de l'ordre ?

Durant cette première semaine on comptait 3500 contrôles d'attestations pour 76 verbalisations en Haute-Corse. Des chiffres bien moins importants que durant le premier confinement (30.745 contrôles durant les quinze premiers jours).

Mais le préfet de la Haute-Corse met en garde "Les contrôles sont progressifs et s'intensifieront ce week-end".





Des situations ubuesques

Nombreux sont ceux et celles qui dénoncent des mesures incohérentes : "Quand on voit tous ces gosses devant les établissements scolaires aux heures de pointe on a du mal à comprendre pourquoi nos commerces doivent rester fermés" lance une commerçante du boulevard Paoli qui ce samedi, devant sa boutique, attend une cliente pour lui livrer sa commande. "Pour survivre on a presque tous mis en place un service de clic and collect, mais cela n'est pas évident malgré la solidarité des Bastiais".



Les enfants sont à l'école, les parents forcés de les y accompagner, les services publics ouverts, la vente à emporter ou le drive donnent lieu à de la circulation dans les rues, les queues aux caisses de supermarchés, les embouteillages à la sortie de la ville : finalement qui reste à la maison ?

"Personne - répond Marguerite, une Bastiaise qui nous raconte avoir souvent oublié son masque, ou son attestation en sortant de chez elle, "ça ne m'était jamais arrivé pendant le premier confinement", s'étonne la jeune femme "de fait, durant la semaine tout semblait presque normal. "