Corse : cet été, les festivals font un retour en force

« Porto-Latino », « Les nuits de la guitare », « Calvi on the rocks » … ils feront leur grand retour cet été. Entre juillet et août, Mika , Francis Cabrel , Orelsan , Julien Doré, Matthieu Chedid , Patrick Bruel , Kev Adams , Fabrice Eboué ou encore Clara Luciani , Juliette Armanet ou les Dutronc se produiront en Corse dans les différents festivals de l’île.



Après deux ans d’interruption à cause de la crise sanitaire, ces belles programmations, sont un moyen de faire revenir les festivaliers qui n’ont plus l’habitude d’assister à un concert. « Nous avons voulu une programmation très grand public, ouverte pour attirer le plus de monde possible. Tout de même, on ne s’éloigne pas de la guitare puisque nous avons de premières parties t rès axées dessu s », explique Jean-Bernard Gelormini, président du festival de Patrimonio « Les nuits de la guitare » qui accueillera du 17 au 24 juillet, Selah Sue, Juliette Armanet le père et fils Dutronc , Axel Bauer et Francis Cabrel pour sa 31e édition.



Toujours dans le Nebbiu , Tony B aldricchi président du festival Porto-Latino a lui aussi souhaité maintenir le niveau des années pré-Covid : « Nous avons maintenu deux artistes de la programmation de 2020, Patrick Bruel et Mika puis rajouté Woodkid . Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre avec de premières parties intéressantes. » La 22e édition de « Porto-Latino », se tiendra du 5 au 8 août dans la citadelle de Saint-Florent .





En Balagne , du 8 au 12 juillet, le festival de musique « C alvi on the Rock s » reviendra sur les plages de la baie de Calvi et dans son théâtre de verdure durant 5 jours. Pour le moment, la programmation n’a pas été dévoilée, mais le public est déjà au rendez-vous comme l’attestent les hôtels et campings de la région qui affichent déjà complet pour ces dates .