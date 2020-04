Corse : Un nouvel épisode de pollution atmosphérique en vue

À partir du vendredi 17 avril 2020 minuit, la Corse va être touchée par un flux de Sud-Est qui va provoquer une augmentation des concentrations en particules en suspension d’origines Saharienne. Cet import va s’accumuler avec les particules produites de façon locale (chauffage urbain, nombreux écobuages, etc.) sur l’ensemble de la région pour au moins deux jours.



Afin de limiter cette production locale, évitez les brûlages de déchets verts.

On rappelle qu’en plus du confinement actuellement en vigueur, il est recommandé aux personnes fragiles et sensibles d’éviter de sortir et de faire tout effort physique.

Pour information, la pollution de l’air fragilise les protections naturelles des voies respiratoires et rend l’organisme plus vulnérable aux virus.