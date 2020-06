Corse. Plus de 77 000 foyers reçoivent la fibre d'Orange

L'opérateur Orange commercialise la Fibre sur plus de 77 000 logements repartis sur tout le territoire Corse :Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Appietto, Bastelicaccia, Bastia, Biguglia , Borgo, Cauro, Corbara, Furiani, Grosseto-Prugna, Île-Rousse, Lucciana, Monticello, San-Martino-di-Lota,Santa-Maria-di-Lota,Santa-Reparata-di-Balagna, Sarrola-Carcopino, Ville-di-Pietrabugno, la CAPA, la Cab et Biguglia.Pour souscrire à une offre Fibre, les clients peuvent se rendre dans l’une des 10 boutiques (Ajaccio, Bastia, Furiani, Borgo, Île-Rousse, Porto-Vecchio, Ghisonaccia, Propriano ou Corte) en prenant RDV sur Orange.fr ou via l’application Orange et moi ou en appelant au 0800.02.55.55.Vous pouvez également joindre un conseiller par téléphone d’Ajaccio ou de Bastia en composant le 3900 pour les clients grand public ou le 3901 pour les clients professionnels.Il est possible de tester l'éligibilité à la Fibre sur internet : https://boutique.orange.fr/ eligibilite