Corse Net Infos 13 ans après...

Une entrée, voulue, sur la pointe des pieds, juste pour faire nos preuves, mais aussi, et surtout, pour vous permettre de vous faire une opinion sur notre travail.

C'était il y a… 13 ans

Aujourd'hui notre sentiment n'a pas varié.

Et à l'évidence vous avez été séduits.

En tout cas, notre audience du jour de notre modeste avènement à aujourd'hui, a été démultipliée. Le nombre de nos visiteurs, en constante croissance, atteste de l'intérêt qu'ils portent à ce que nous faisons.





Bien sûr nous sommes encore loin d'avoir atteint tous les objectifs, qui grandissent un peu plus tous les jours et que nous voudrions atteindre pour essayer d'être encore plus proches de vous.

Mais nous nous y attelons même, et nous le savions, que rien ne nous serait facilité au cours des années écoulées. Et si nous avons, désormais l'écoute de beaucoup, il en est encore qui ont pris le parti de nous ignorer.

Qu'importe !

Les esprits chagrins, et ceux qui riaient sous cape quand le 14 mars 2011 lorsque Corse Net Infos est arrivé en ligne, nous regardent aujourd'hui d'une autre façon. Mais, cette fois, en riant un peu plus jaune tous les jours.





Oui Corse Net Infos, qui a encore un vaste chantier devant lui et des dizaines de milliers de lecteurs à séduire, va continuer sa route.

Oui, nous serons encore là le 14 mars 2025 et tous les 14 mars des années qui suivront.

Et encore oui, nous serons toujours seuls, d'ici, Corses de Corse, de Bastia, d'Ajaccio et indépendants de tout groupe et de services publics, mais avec nous, et dans notre sillage, ce qui nous fait le plus chaud au cœur : votre soutien et votre confiance, que nous savons immenses, pour nous projeter plus encore vers l'avenir !