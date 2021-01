Corse : 10 personnes en garde à vue pour association de malfaiteurs

C'est un gros coup de filet qu'a réalisé la JIRS de Marseille ce lundi 4 janvier. Dans le cadre d’une enquête judiciaire suivie par un juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, trois hommes ont été interpellés au matin sur la commune d'Alata. Les auditions ont permis aux enquêteurs de procéder à d'autres arrestations en Haute-Corse mais également en Corse-du-Sud.



Par la suite, la JIRS a également perquisitionné les domiciles et les véhicules de certaines personnes auditionnées. Ces fouilles menées par une cinquantaine de policiers et gendarmes, co-saisis dans cette enquête, ont abouti à la récupération d’armes, munitions et véhicules volés.



A ce jour, 10 personnes, âgées de 21 à 55 ans, sont en garde à vue. Toutes sont originaires de Corse et résidentes dans le secteur de Propriano et du grand Bastia.

Selon les besoins de l'enquête, la garde à vue pourra s'étendre sur 4 jours durant lesquels les personnes "devront s’expliquer sur les objets trouvés, leur provenance et leur destination future", affirme la gendarmerie de Corse dans un communiqué.