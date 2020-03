Coronavirus : tous les établissements scolaires de Corse fermés

51 cas de Coronavirus ont été confirmés en Corse à ce jour, soit 7 à Bastia et 44 en Corse du Sud.

Le préfet de Corse et la directrice générale de l’ARS de Corse, en lien avec la rectrice de la région académique, ont donc décidé de mesures supplémentaires destinées à freiner la circulation du virus pour protéger la population corse.



L’ensemble des établissements scolaires de l’île sera donc fermé dès demain matin et ce jusqu’au dimanche 29 mars inclus.



Des mesures complémentaires, portant notamment sur les rassemblements, seront prises dans la journée de demain.