Coronavirus en Corse : 63 cas confirmés ce jeudi, 53 en Corse du Sud et 10 à Bastia

Interdiction de toutes les activités rassemblant du public dans des lieux où elles impliquent une promiscuité prolongée favorisant la transmission du virus : cinémas, théâtres, salles de spectacles et de concert, palais des congrès, casino, salles de sport, discothèques…dès lors qu’elles réunissent simultanément plus de 50 personnes. Cette interdiction ne s’applique pas à l’activité normale des commerces, des entreprises, des restaurants et des bars



Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes dans les lieux de culte. Cependant, les cérémonies familiales (mariages, obsèques, baptêmes) pourront être maintenues en limitant le nombre de participants ;





Interdiction des épreuves et manifestations sportives sauf à huis-clos, fermeture des piscines sauf pour les entraînements et compétitions à huis-clos



Les transports publics fonctionnent normalement mais les exploitants sont invités à porter une attention particulière aux mesures barrières et au nettoyage.



Ces mesures s’ajoutent à celles déjà en vigueur :



➢ fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et des centres de formation des apprentis de l’île jusqu’au dimanche 29 mars inclus ;

➢ fermeture des accueils périscolaires (garderie, demi-pension, accueils de loisirs, etc.) ;

➢ fermeture des crèches et autres établissements d’accueil des jeunes enfants (haltes-garderies, jardins d’enfants, multi-accueils, etc.) ; ➢ interdiction des visites dans les EHPAD