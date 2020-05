Coronavirus : à Calvi, la distribution des masques grand public a commencé

Ce mercredi 6 mai a débuté la distribution des masques à domicile, en priorité chez les personnes âgées de plus de 65 ans et celles les plus nécessiteuses.

Une distribution qui se poursuivra dans les prochains jours pour que l'ensemble des citoyens puissent également en bénéficier.

Dès 13h30, dans les salle des fêtes de la mairie où on été stockés les premiers colis, c'était l'effervescence.

Autour de François-Xavier Acquaviva, chargé de la coordination de cette opération par le maire, des élus parmi lesquels Marie Luciani, Jackie Susini, Pauline Ceccaldi, Antonia Luciani, Anthony Guglielmacci s'affairaient avec des membres du personnel communal à répertorier les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes les plus nécessiteuses, avant de glisser pour chacune un masque lavable et réutilisable dans une enveloppe.





Ange Santini, maire de Calvi était également présent pour cette première pour rappeler la volonté de la Municipalité de fournir gratuitement à chaque citoyen un masque, avant de renouveler ses remerciements à ceux qui ont offert du tissu et de élastiques et à toutes ces petites mains volontaires qui ont assuré la fabrication de plus de 4000 masques, sans oublier le 2e REP de Calvi qui a également offert 500 masques.

"A ces 4500 masques, il convient d'y ajouter les 3000 que nous avons commandé et les 10 000 autres maques pour moitié chirurgicaux et pour autre moitié FFP2 servant à équiper le personnel communal et si besoin le personnel soignant du Centre Hospitalier" rappelait Ange Santini, avant de saluer le travail de François-Xavier Acquaviva, des élus, du CCAS et du personnel communal qui depuis les premières heures de cette pandémie gèrent de façon exemplaire cette catastrophe sanitaire.





Au terme de cette première journée de distribution de masques, peu après 18h30, François-Xavier Acquaviva dressait un premier bilan:

" Comme prévu nous avons débuté dans différents quartiers de la ville cette distribution de masques à nos anciens. Cette distribution se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine avant de se généraliser à l'ensemble de la population à une date et en un lieu restant à définir. Globalement nous sommes satisfaits, même si nous avons eu quelques soucis d'approvisionnement. Heureusement, nous avons pu compter sur toutes ces couturières bénévoles qui sans relâche confectionnent des masques et sur la mobilisation d'élus, du personnel du Pôle Enfance et autres employés municipaux"