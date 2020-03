Coronavirus. Témoignages : Deux lectrices dénoncent des failles dans la détection de l'épidémie

Laurie habite à Bastelicaccia, elle ne s'est pas rendue dans une zone à risque mais le 5 mars, sa fille de 5 ans commence à avoir une forte fièvre. Le lendemain, c'est son fils de 8 ans qui déclare les mêmes symptômes.



​La mère de famille s'inquiète car les deux petits ont d'importants antécédents médicaux. Elle attend de voir comment la maladie évolue pendant le week-end pour en parler à son médecin traitant qui prescrit aux enfants du paracetamol, de l'ibuprofene et préconise une mise en quarantaine et le port de masques de protection. Il met la mère et le père de famille en arrêt maladie pour "suspicion de Coronavirus" et indique à Laurie que l'hôpital d'Ajaccio a mis en place des tentes de dépistage.



Elle s'y rend mais là-bas, le service la renvoie chez elle en lui demandant d'appeler le "15". C'est donc ce qu'elle fait mais le service du Samu spécialisé lui indique au téléphone qu'elle et ses enfants ne se sont pas rendu dans une zone à risque et l'état de ses enfants n'est pas assez préoccupant pour effectuer des prélèvements. "Nous sommes allés dans des centres commerciaux, les enfants sont allés à l'école où pleins d'autres enfants rentraient d'Italie et on nous refuse un prélèvement", s'indigne notre lectrice.



Cela fait bientôt une semaine que sa fille et son fils très fragiles ont toujours de la fièvre et toussent. C'est ce qui a poussé Laurie à nous écrire et à dénoncer un "laxisme des autorités sanitaires".