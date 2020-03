Coronavirus : Le député Michel Castellani prône de mobiliser l’épargne pour relancer l’économie

Voici la lettre du député Michel Castellani au ministre Bruno Le Maire :



« Monsieur le Ministre de l’économie et des finances,



La crise sanitaire, dont on ne sait encore jusqu’où elle ira, aura, en plus du drame humain, des conséquences économiques et sociales désastreuses. Le soutien public adopté dans le cadre de la loi des finances rectificatives est évidement indispensable. Mais on sait d’ores et déjà qu’il déséquilibrera totalement des finances publiques déjà endettées à hauteur de 100% du PIB. Il faut donc puiser dans un sac vide.



On comprend par ailleurs qu’une fois l’épidémie surmontée il faudra recourir à un véritable plan Marshall de relance d’une économie dévastée. Toute cette politique ne pourra se faire que par un recours massif à l’emprunt. Pour l’heure, 55% de la dette publique française est détenue par des non-résidents, ce qui provoque une hémorragie financière équivalente au niveau d’achat des hydrocarbures.



Aggraver cette fuite de capitaux ne pourra qu’affaiblir l’investissement, la demande, donc la croissance et l’emploi.



Il y a une parade possible, capable de réduire ce phénomène, c’est la mobilisation de l’épargne intérieure. Non pas celle destinée au financement direct de l’économie, mais celle dormante et directement liquide, dont le volume est considérable.



C’est en ce sens que j’ai déposé un amendement à la LFR, défendu par mon groupe Libertés et Territoires. Je prends acte de la réponse de Mr le Rapporteur général qui a indiqué faire étudier la faisabilité du dispositif par France Trésor. Pour ma part, je demande instamment au gouvernement d’aller en ce sens, par le biais de l’émission d’obligations assimilables du trésor. Il est inutile de souligner que les souscriptions à ces bons de rétablissement économique, outre les effets macroéconomiques, relèveraient d’une mobilisation citoyenne et d’un souci collectif du bien commun. Je vous demanderais donc, Monsieur le Ministre, de diligenter vos services ».