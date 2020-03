Coronavirus. Ajaccio la ville en quatorzaine pour contenir le cluster

Fermeture pendant 14 jours des crèches, écoles, collèges, lycées, CFA et structures d’accueil des mineurs à compter de demain lundi 9 mars jusqu’au 22 mars. Les enfants et adolescents scolarisés hors d’Ajaccio sont invités à rester chez eux.

Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes dans des lieux confinés : cinémas, théâtres, salles de concerts, discothèques sont concernés. De même les manifestations sportives et se déroulant dans des piscines sont interdites sauf si elles sont à huis clos.

A cause dela croissance rapide du nombre de cas positifs au Covid-19 en Corse les autorités sanitaires et préfectorales insulaires ont décidé de prendre des nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie.En effet le nombre de contaminé a progressé très vite ce jeudi 5 mars quand les trois premiers cas ont été détectés à Ajaccio. Selon le dernier bilan dressé par l'ARS la Corse compte aujourd'hui 28 personnes infectées en Corse, 5 à Bastia et 23 à Ajaccio.A l’heure actuelle le coronavirus ne circule pas de façon généralisée en Corse mais se concentre sur un cluster, c’est à dire un foyer bien défini à Ajaccio. Trois personnes se trouvent actuellement en réanimation au centre hospitalier. La situation s'aggrave donc, avec un passage au stade 2 du plan de lutte contre l'épidémie.Afin d’endiguer cette chaîne de transmission au sein de la ville d’Ajaccio des mesures fortes sont prises par les autorités pour limiter les effets du virus, notamment en direction des populations les plus vulnérables :Ces mesures ne s’appliquent pas aux restaurants, bars, commerces, entreprises. Les événements tels que les mariages, obsèques, baptêmes sont maintenus mais il est recommandé de les limiter à 50 personnes.Concernant les élections municipales, une série de mesures a été prise : affichage des mesures barrières, mise à disposition de gel/gants pour les assesseurs. Enfin, exceptionnellement les bureaux de vote fermeront à 19h au lieu de 18h.Ces mesures touchent principalement les jeunes car ce sont eux qui transmettent plus facilement le virus, et les grands rassemblements car la promiscuité est également un facteur de transmission."Aucune mesure ne doit être exclue", déclare le Prefet qui ajoute « Je ne m’interdis pas de prendre des mesures restrictives sur les déplacements ».