Core in fronte : nouvelle structure et ambitions croissantes

Félix Benedetti détache son regard de la feuille placée devant lui. En préambule, il tient à expliquer cette nouvelle « cuurdinazione » et détaille son rôle. « Nous tenons à ce que nos élus territoriaux ne soient pas en charge des différentes commissions de cette nouvelle coordination. Pour leur éviter une surcharge de travail et leur permettre de rester concentrés sur la lutte institutionnelle à l’Assemblée de Corse », lance-t-il avant d’égrener lesdites commissions et leurs responsables. Moyens et trésorerie, culture et patrimoine, agriculture, international, jeunesse, lutte anti répressive. Elles sont au nombre de dix. Objectif : « répondre aux nouvelles exigences de notre lutte », précise Olivier Sauli, en charge de la commission internationale.



Les indépendantistes veulent également renforcer leur maillage territorial. Pour cela, ils ont nommé plusieurs militants comme « représentants des régions ». Des microrégions plutôt. Bastia, le Nebbiu, la Casinca, le Morianincu, Bisinchi, le Taravu. Chacune a son porte étendard Core in Fronte, porte d’entrée pour les potentiels nouveaux militants et oreilles attentives des problèmes locaux.



Serena Battestini, conseillère territoriale dans le groupe Core in Fronte à l’Assemblée de Corse endosse le rôle de passerelle entre la base militante et les élus territoriaux.