Core in Fronte dénonce un manque total d’ambition et de projets en matière de réserves d’eau

- Vous imputez la pénurie d’eau, non à la sécheresse, mais au manque de réalisations et de projets en matière de stockage depuis les années 2000. N’est-ce pas un constat très dur ?

- On ne peut pas se cacher derrière le changement climatique et la sécheresse ! On est sur des cycles permanents, sur un climat constant qui a évolué. Aujourd’hui, les moyens hydrauliques, dont disposent la Corse, sont utilisés à 100%. Près de 10 000 hectares (ha) sont irrigués et consomment entre 40 et 45 millions de mètres cubes (m3) d’eau, c’est-à-dire la totalité de la disponibilité de la ressource en eau de la Corse. Cela veut dire que si demain, on veut rentrer dans le cycle vertueux de la reconquête de notre marché alimentaire et produire, par exemple, dans un premier temps, la totalité des granulés et du fourrage dont la Corse a besoin, il faut produire 10 000 tonnes de foin et 30 000 tonnes de granulés ou de céréales concassées. Pour cela, il faut planter 7000 ha et mobiliser 30 millions de m3 d’eau supplémentaires. C’est impossible à faire aujourd’hui ! Il faut, donc, de gros projets structurants.



- Comme en Sardaigne que vous comparez à la Corse et dont la situation s’est inversée ?

- Oui ! A titre de comparaison, la Corse dispose de 75 millions de m3 d’eau utiles, la Sardaigne en a 1950 millions de m3. Certes, la Sardaigne est trois fois plus grande, mais trois fois 75 millions de m3, cela ne fait jamais qu’un peu plus de 200 millions de m3 ! Vous voyez donc l’écart, à îles égales en termes de surface et de climat, même s’il pleut un peu moins en Sardaigne ! Sachant que sur la période d’été qui est la période de sécheresse, nos besoins hydriques sont quasiment les mêmes. Donc, la Corse souffre d’une déficience de projets, d’un manque d’ambition, d’un manque de clairvoyance et d’un manque de travail. Il y a 30 ans en tant que jeune ingénieur, j’ai participé à un projet de schéma directeur où il était question de vendre entre 100 et 150 millions de m3 d’eau à la Sardaigne grâce à des captages sur les grands cours d’eau du Sud de la Corse, notamment le Rizzanese et le Taravo. Aujourd’hui, ce sont les Sardes qui peuvent nous vendre de l’eau. Comment a-t-on pu en arriver là ? On n’a pas été clairvoyant, pas été à la hauteur des enjeux, pas été respectueux de notre ressource et de notre territoire. Quand on a autant de richesses, c’est inadmissible de passer à côté !



- La Corse peut-elle faire de même ?

- Elle peut faire, mais avec plus de difficultés ! La Sardaigne a bénéficié de projets structurants tout de suite après la guerre et entre les années 80 et 2000. Aujourd’hui, le train des grandes mesures fiscales, européennes et françaises, est passé, comme par exemple le PEI. Il y a, actuellement, un PTIC de 500 millions €, mais pas un seul projet hydraulique n'y est déposé !



- Que proposez-vous ? -

Aujourd’hui, nous Core in Fronte, partie prenante de la majorité politique, nous entendons infléchir les politiques d’inertie pour rendre la Corse vertueuse dans la reconquête de nos espaces agricoles. Du jour au lendemain, on peut irriguer 10 000 ha de terres supplémentaires simplement en rouvrant les bornes qui sont déjà implantées sur ces terrains. Mais on ne peut pas le faire, il n’y a pas d’eau ! Et, il n’y a pas de projets opérationnels parce qu’on ne les a pas faits au bon moment !