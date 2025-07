Corbara : la gendarmerie lance une appel à témoins après un accident de la route

La gendarmerie de Corse a lancé ce mardi un appel à témoins après un accident de la circulation survenu le 8 juillet 2025, entre Corbara et L’Île-Rousse. Une cycliste circulant sur la RT 30 en direction d’Ile-Rousse a été heurtée par un véhicule alors qu’elle venait de chuter sur le bas-côté de la route.



Les faits se sont produits entre 15h00 et 15h15, dans un virage situé peu avant le rond-point de Curso, sur la commune de Corbara. Selon les premiers éléments recueillis, la victime, qui circulait en vélo électrique, aurait fait une chute seule avant d’être percutée par un véhicule qui suivait. Ce dernier ne se serait pas arrêté. Les enquêteurs évoquent la possible implication d’un camion benne, sans pouvoir en apporter confirmation à ce stade. Ils lancent donc un appel à toute personne ayant assisté à la scène ou susceptible d’apporter des informations sur le véhicule en question.



Les témoins sont invités à contacter la brigade de gendarmerie de L’Île-Rousse ou à composer le 17. Toute information, même partielle, peut s’avérer déterminante pour l’enquête.