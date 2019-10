Corbara : ce n'était pas un attentat

(Jean-Paul-Lottier) le Samedi 26 Octobre 2019 à 19:24

Gendarmes et pompiers ont été mis en alerte ce samedi après-midi par un habitant de la commune de Corbara qui déclarait avoir entendu une explosion et avoir vu de la fumée. Les importants moyens mobilisés sur place, avec notamment le chef d'escadron Paulo de Carvalho, commandant la compagnie de Gendarmerie de Calvi ont tout ratissé pour tenter de localiser l'endroit de cette explosion. Le Parquet était avisé, tout comme le sous-préfet de Calvi et le maire de Corbara. Finalement, après vérifications, il semblerait que les bruits entendus provenaient d'armes des chasseurs et que la fumée aperçue provenait elle d'un... écobuage !

