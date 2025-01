« Convention obsèques, convention obscène » : à l'affiche du Club de l’Opéra à Bastia

C’est en découvrant un flyer publicitaire que Milou Tomasi, propriétaire de la sympathique structure intimiste bastiaise, a eu l’idée de cette pièce. «Je lisais cette publicité vantant une convention obsèques quand elle est devenue une évidence pour moi » dit-il.

Le monologue qui n’engendre pas la mélancolie a été écrit en collaboration avec Yvan Quastana. Pour le principal et unique personnage de la pièce, Milou Tomasi a aussitôt pensé à Nathalie Innocenzi.





Comédienne, danseuse, professeur de théâtre à la Compagnie Mine de rien à Bastia, elle s’imposait au créateur. « Le personnage et l’idée étaient originales et j’ai vite plongé dans le rôle », souligne la comédienne, qui laisse le soin aux spectateurs de découvrir son truculent personnage.

Une œuvre qui n’est pas vraiment un « seule » en scène, puisqu’au balcon, au-dessus de la scène, les doigts du pianiste virtuose François Colin volent de touche en touche. Le professeur de piano et accompagnateur de nombreux artistes, lyriques notamment, s’en donne à cœur joie, presque suspendu dans les airs. «Je rejoins Nathalie sur l’enthousiasme à participer à cette expérience originale. Avec Milou on a sélectionné des musiques qui s’adaptent bien au texte ».





Après une « Générale » ce mercredi 15 janvier à 20h30, 3 représentations suivront : vendredi 17 et samedi 18 à 20h30 et dimanche 19 à 17h30 (réservation conseillée au 07.87.12.73.80). Bon moment assuré dans ce club intimiste du 39 de la rue César-Campinchi, où la convivialité est de mise avant, pendant et après le spectacle.