Contrôles routiers : 7 retraits de permis samedi soir à Oletta

La rédaction le Jeudi 1 Septembre 2022 à 13:15

Comme souvent les week-ends à l’occasion de la sortie des discothèques, les militaires mènent des opérations dans le but de sécuriser les routes et permettre aux usagers de rentrer chez eux en sécurité. Ce sont les consommations excessives d‘alcool ou de produits stupéfiants qui sont dans le collimateur des forces de l'ordre. Ainsi, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 août,

les gendarmes de la compagnie de Calvi appuyés par leurs camarades de l’escadron de Bouliac et de la brigade de Saint-Florent ont opéré un contrôle nocturne à Oletta. Au total, 7 permis de conduire ont été retenus. "Certains conducteurs avaient choisi de conduire malgré leur consommation d’alcool ou de produits stupéfiants", indique la gendarmerie sur les réseaux sociaux qui souligne "Sept personnes ont ainsi été verbalisées et sont reparties sans leur permis de conduire, dans l'attente de leur jugement au tribunal de Bastia."