Contraint au partage des points face à Nancy (1-1), le Sporting méritait mieux

Au terme d’une première mi-temps qu’ils ont amplement dominé, les bleus rentraient aux vestiaires avec un but d’avance. Pas cher payé pour les visiteurs.

Les Lorrains plus incisifs en seconde période revenaient au score presque logiquement alors que les Bastiais vendangeaient quelques bonnes occasions. Ils auraient même pu tuer le match à la 92ème par Nagera.



Les statistiques d’avant match.

La dernière confrontation entre les deux clubs à Furiani datait du 21 septembre 2016. Lors de la 6ème journée de L1, les deux formations s’étaient séparées sur un score nul et vierge 0 – 0.

Depuis 1967, en 26 rencontres de L1 et L2, le SCB s’est imposé 16 fois à Armand Cesari et a concédé 6 nuls et 4 défaites.

Plus belle victoire, lors de la 9ème journée de L1 78/79, le 5 septembre 1978, le Sporting de Pierre Cahuzac avait battu l’ AS Nancy Lorraine d’Antoine Redin, 5 buts à 1. Des réalisations de Papi (7ème SP), Rep (25ème et 48ème), Krimau (40ème) et Ihily (84ème).

Plus lourde défaite : 0 – 2 le 11 octobre 1970 (10ème journée de L1 70/71).

Dans les rangs nancéens ce mercredi, Abdelhamid El Kaoutari, ancien défenseur du SCB. Lors de la saison maudite 2016/2017, celle de la descente aux enfers en N3, il avait disputé 17 matchs sous le maillot bleus.

A noter aussi au sein du staff lorrain, Laurent Morrachini, joueur emblématique du SCB des années 90, aujourd’hui observateur à l’ASNL.









Feuille de match

3ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 AS Nancy Lorraine (1- 0)



Stade Armand Cesari à Furiani

Beau temps chaud

Pelouse naturelle en bon état

Spectateurs : 10 025



Arbitre : Pierre Gaillouste

Assistant 1 : Steven Torregrossa

Assistant 2 : Cédric Favre

4ème arbitre : Maxime Apruzzese



Buts : Saadi (12ème) pour le SCB

Thiam (76ème) pour Nancy



Avertissements : Delos (19ème) pour Nancy

Sainati (64ème) – Schur (79ème) pour le SCB.





SCB : Vincensini – Palun – Le Cardinal – Sainati – Vincent (c) (Kaïboue 67ème) – Schur – Salles Lamonges (Roncaglia 74ème) – Quemper – Diongue (Bocognano 89ème) – Robic (Ben Saada 74ème) – Saadi (Nagera 46ème).

Entr. : Mathieu Chabert



ASNL : Trott – El Kaoutari – Haag (Akichi 90ème)– Karamoko – Delos – Ciss – Lefebvre (Ciss 46ème) – El Aynaoui (Bondo 46ème) – Biron – Thiam (c) – Jung (Triboulet 74ème).

Entr. : Daniel Stendel





Le contexte

Dans ce contexte de crise sanitaire, c’est toujours avec un groupe diminué par les méfaits du coronavirus, que l’entraineur Mathieu Chabert avait du composer son groupe de 18 joueurs. Il en récupérait quelques uns comme Ben Saada ou Salles-Lamonge.



L’hommage

Avant le coup d’envoi, le trophée Jean Stouvenot a été remis au défenseur Yohan Bocognano au titre de la saison 2020/2021. Le club de la presse attribue chaque année ce trophée à un joueur, en hommage à ce grand amoureux du football disparu trop tôt (2001).



L’ambiance

Malgré les contraintes sanitaires et le pass sanitaire obligatoire, les spectateurs étaient venus en nombre avec force drapeaux, bandere et autres calicots. Chants et slogans étaient aussi au rendez-vous dans la tribune Est portant les turchini en avant. Coup d’envoi donné par les Lorrains.





Les buts

12ème : Sur une belle action collective et un ballon âprement récupéré par Diongue aux 30 m, Quemper hérite du ballon dans le couloir gauche et centre. Sur la ligne des 6 m, Saadi rabat le ballon de la tête. Trott le gardien nancéen ne peut que détourner le ballon dans ses filets. 1er but du «Taureau» pour le SCB.

76ème : Thiam décoche un tir puissant à l’entrée de la surface. Le ballon est détourné involontairement par Sainati au passage.



Les actions de jeu

12ème : But de Saadi pour le SCB

21ème : Tir en force de El Aynaoui des 20 m. Vincensini bloque en 2 temps.

26ème : déboulé de Schur sur le couloir droit. Son centre tir est détourné par Trott au 1er poteau.

45ème : Coup Franc pour Nancy à 30 m face au but de Vincensini. Le mur bastiais renvoie le tir de Thiam.

46ème : Centre de Diongue de la droite. Robic, chargé par un défenseur lorrain, rate de peu sa reprise au 2ème poteau.

53ème : Bien lancé par Biron sur la droite, Yung se retrouve seul face à Vincensini. Le gardien Corse est battu mais Sainati sauve en Corner.

66ème : Tir en pivot de Jung mais Vincensini se saisit du ballon dans son coin droit.

70ème : Biron tente sa chance dans la surface bastiaise mais Vincensini se détend bien.

89ème : Ciss reprend le ballon au point de penalty mais le ballon passe à coté du montant gauche de Vincensini.

90+2 : Sur une contre attaque Nagera se présente seul devant Trott mais au moment de tirer est rattrapé par deux défenseurs lorrains. Le ballon vole dans les airs en direction du but mais El Kaoutari sauve son but.



Les plus en vue :

Diongue et Vincent pour le SCB… Biron pour Nancy





Chiffre du jour

10 025 spectateurs. Record d’affluence pour cette 3ème journée de L2.



Bilan sportif

2 points en 2 matchs à domicile



La réaction des entraîneurs

Mathieu Chabert (entraîneur SCB) : « Il y a de la déception car on a eu de bonnes opportunités pour se mettre à l’abri en 1ère période. On a fait des mauvais choix dans la dernière passe. Le positif ce sont les occasions qu’on a eu mais c’est rageant de ne pas prendre les 3 points. Il faut rester focus pour la suite. On a retrouvé de la fluidité au milieu de terrain. En 2ème période on n’avait plus de carburant dans le moteur. Je suis content de la débauche d’énergie. C’est rageant de ne pas gagner mais il faut se servir de cette rage pour la suite. Avec ce problème de COVID on s’est battu avec nos armes du moment. Mais avec cette débauche d’énergie on prendra des points. »



Daniel Stendel (entraîneur Nancy) : « Je retiendrai la seconde période et la réaction de mes joueurs. Je retiens leur comportement sur le terrain. C’est le plus important pour moi »



Chaouki Ben Saada, attaquant SCB : «On a eu pas mal de situations pour marquer le 2ème but. On avait à cœur de gagner. On a mis beaucoup d’énergie de volonté. Cela n’a pas payé. Mais on est dans le bon état d’esprit. On a pêché physiquement en 2ème période et on aurait pu mieux gérer certaines situations »