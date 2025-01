Conflit social à la mairie de Bastia : un accord signé, la grève évitée

Dans ce conflit sur les revalorisations salariales initié voici plusieurs semaines, les réunions entre maire de Bastia et intersyndicale FO/STC/CGT se sont multipliées ces derniers jours pour arriver enfin ce mercredi à un accord, alors que le préavis de grève avait été émis pour ce jeudi.



En fin de matinée de ce 29 janvierPierre Savelli a reçu une nouvelle fois les organisations syndicales pour leur faire une énième proposition : 100€/net/mois à compter du 1er juillet prochain pour les agents touchant moins de 3000 €. Lors de l’AG, assez houleuse, qui a suivi cette réunion, 53 agents ont voté pour, 37 contre la proposition du maire. Pour Christophe Bertin, secrétaire général de l’UD FO Haute-Corse, « La décision de la majorité des agents va dans le bon sens, car on est parti de rien, 8€33 proposés par le maire alors que nous réclamions 200 €/mois. Pour l’intersyndicale c’est une victoire car cette augmentation touche quand même 650 agents ».



​A l’issue de cette AG, les représentants syndicaux ont de nouveau rencontré le maire et signé le protocole d’accord.