Conflit en Ukraine : la mobilisation se poursuit à Ajaccio

Ils étaient le double par rapport à mardi dernier et malgré la pluie, un peu plus d’une centaine à venir se mobiliser par rapport au conflit en Ukraine. Une mobilisation, cette fois, un peu plus structurée autour de plusieurs associations, syndicats et mouvements politique : A Manca, Amnistie International Corse, Per a Pace, l’Association Populaire des Tunisiens de Corse, Droit Paysan, CGT, Avà Basta, Eculugia Sulidaria, ELV, France Insoumise, FSU 2A, Génération Esse, La ligue des Droits de l’Homme, Nouvelle Donne, le PCF. « On est là par rapport à cette situation dramatique, explique Thomas Santoni, porte-parole du collectif, le but de ce rassemblement est d’appeler à la désescalade du conflit, un retour aux négociations et à un désarmement dans cette zone et ailleurs. Une réunion symbolique face aux événements d’hier qui touchent la famille d’Yvan Colonna. Il devait y avoir une prise de parole de chacun ainsi qu’une réunion en Préfecture mais cela est reporté. Nous appellerons à une nouvelle manifestation en fin de semaine prochaine. »Parmi la foule, Serge Vandepoorte (A Manca), Jacques Casamarta (Per a Pace), Anissa Flore-Amziane (Secrétaire Départementale du PC) mais aussi de nouvelles personnalités du monde politique, social et culturel telles que David Frau, Anne-Marie Luciani, Marie-Jeanne Nicoli.« Toutes les démarches menées pour soutenir l’Ukraine méritent d’être soutenues, précise David Frau, on n'est pas nombreux mais cette solidarité doit se poursuivre. Une association a été créée, les gens se mobilisent, il faut continuer...Les élus sont préoccupés aux quatre coins de l’île par bien d’autres événements, mais l’essentiel, c’est d’être là et de montrer notre soutien au peuple ukrainien. »Une analyse que partage Serge Vandepoorte tout en allant un peu plus loin. « C’est une guerre impérialiste, une invasion, commente-t-il, la surenchère des armes n’est pas la solution. La solution c’est une conférence de la paix et remettre le nucléaire autour de la table parce qu’il ne faut pas prendre la menace de Poutine à la légère. »Dans un coin, Elena et Nadia, deux Ukrainiennes vivant en Corse ont les larmes aux yeux. « On utilise les réseaux sociaux, analyse la première, et nous cherchons bien sûr la solidarité car des bombes tuent des civils. »Nadia, elle, montre des vidéos de ce jour où Kiev, la capitale ukrainienne, est sous les bombes…La mobilisation continue et devrait s’intensifier au fil des jours.