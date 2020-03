Confinement jour 1 à Ajaccio : les supermarchés assaillis

« On ressent des inquiétudes de la part de nos clients mais qui sont bien légitimes au regard des circonstances. On nous demande si on va continuer à être livrés et à être ouverts. Ce sera le cas. Nous n’avons pas lieu de croire le contraire. Nous avons pourtant modifié les horaires pour libérer notre employée pour garde d’enfant et travailler ainsi de manière plus restreinte. Nous avons installé les marqueurs au sol de distance de sécurité pour l’éventuelle attente en caisse. Certains produits ont attiré plus que d’habitude depuis hier, les rayons frais et épicerie ont été un peu dévalisés ».

Peut-être que la proximité du petit commerce rassure la population des quartiers davantage que le grand public parfois éloigné des commerces d’alimentation et supermarchés. Toujours est-il que la fréquentation était plus raisonnable dans les petits commerces mardi matin et les règles de sécurité respectées, peut être davantage que dans les grands commerces où les gens n’ont pas encore tous pris le pli des distances et des marques au sol dans ce rush de premier jour.