Confinement - Un jour, un film : le programme du week-end

Une comédie loufoque ce vendredi sur Canal+ cinéma avec ce joli premier film découvert à Cannes en 2019, dans la sélection parallèle de la Quinzaine des Réalisateurs. Le réalisateur Erwan Le Duc qui a le sens du rythme propose une comédie romantique farfelue et pleine de charme. Sorti en plein mois d’août, le film n’a pas trouvé son public. C’est l’occasion de se rattraper ce soir et de découvrir ce long métrage à propos duquel Vincent Malausa écrivait dans les Cahiers du Cinéma : « La comédie romantique hurluberlue à visée générationnelle est une balise bien identifiée du jeune cinéma français et ce premier long métrage a le mérite d’en inventorier les principes en un savoureux mélange de douceur et d’ironie. »• Perdrix sur Canal+ cinéma à 20h50Thomas Lilti, en parallèle de ses études de médecine, réalise des courts métrages. Il passe au long en 2006 avec Les Yeux Bandés mais c’est Hippocrate en 2014 qui le révèle au grand public. Particulièrement réaliste et fortement autobiographique, ce 2long métrage vaut aussi pour son casting : Vincent Lacoste et Reda Kateb sont formidables. Le film est un succès, Thomas Lilti décide même de le décliner en série en 2018. Le tournage de la saison 2 qui avait commencé en janvier vient d’être interrompue pour cause de Covid19. Le réalisateur qui ne pratiquait plus depuis 2014, a renfilé sa blouse. D'abord au Samu 92, puis au service d'urgences d'un centre hospitalier de Seine-Saint-Denis, là même où sa série était en tournage.• Hippocrate de Thomas Lilti en VOD sur UniversCiné Offre spéciale à 0,99 €Cinéaste hollandais culte des années 80, Paul Verhoeven ne résiste pas aux sirènes Hollywoodiennes. Pourtant, deux décennies plus tard, après trois échecs autant critique que public, il rentre chez lui pour tourner Black Book, un projet ambitieux qu'il porte en lui depuis 20 ans: « Je suis content d'avoir pu réaliser ce projet sur lequel Gerard Soeteman et moi travaillons depuis vingt ans. (...) L'idée de base a toujours été la même: un groupe de juifs est trahi et tué en tentant de franchir le delta du Biesboch et le personnage central se lance à la poursuite du traître. » Avec son habituelle virtuosité, le réalisateur livre une œuvre palpitante et un récit puissant, loin des clichés qui collent habituellement à ce genre de films. À ne surtout pas manquer ce dimanche soir sur TF1 séries films.• Black Book de Paul Verhoeven à 21h sur TF1 séries filmsLes offres gratuites se multiplient. Jusqu'au 22 mai, Brefcinema propose deux mois d'essai offerts (jusqu'au 22 mai) pour découvrir le meilleur du court métrage. Le cinéma, c’est comme le café, on peut l’aimer court et long.