Confinement - Un jour, un film : « Troie »

L’histoire

« Une adaptation de la grande épopée d'Homère, le film suit l'assaut de Troie par les forces grecques et raconte les destins des hommes impliqués. »



Mise en scène

Ce film américain de 2004 est inspiré de la mythologie grecque et librement adapté des poèmes épiques du cycle troyen, principalement de l’Iliade d'Homère. C’est le réalisateur allemand Wolfgang Petersen – L’Histoire sans fin, Dans la ligne de Mire – qui s’attaque à ce mythe et à ce genre si particulier du péplum, populaire dans les années 60 et tombé en désuétude par la suite. Du moins jusqu’en 2000, année de sortie du Gladiator de Ridley Scott qui relance la machine Hollywoodienne. Suivront Alexandre d’Oliver Stone, 300 de Zack Snyder ou encore le méconnu et excellent L’Aigle de la 9e Légion de Kevin Mc Donalds.

En attendant, Troie est très fraichement accueilli par la critique à sa sortie. Charlotte Lipinska écrit par exemple dans Zurban : « C'est long, très long, pour en arriver aux seules scènes ayant un minimum de tension (...) Pour le reste, comme l'a dit mon voisin : "Ce n'est pas la Grèce antique, mais un Grec en toc !" » Pourtant, avec le temps, certains de ces défauts semblent s’estomper et le film mérite d’être revu et réévalué. Si l’adaptation est loin d’être fidèle à l’œuvre, elle n’en propose pas moins une belle mise en scène et de nombreuses batailles qui devraient ravir les amateurs du genre et les autres.



Casting

Le grand et puissant Achille est interprété par Brad Pitt, un acteur qui a dut se plier à un entraînement drastique en vue d'acquérir les techniques de combat de l'époque. Six mois de préparation physique furent nécessaires pour qu’il prenne du poids et devienne aussi agile et rapide que son personnage. A ses côtés, un casting international avec Eric Bana, Orlando Bloom, Rose Byrn, Brian Cox, Sean Bean et l’allemande Diane Kruger. A la photo, on retrouve Roger Pratt, chef op attitré de Terry Gilliam. Une référence.



L’info en +

En choisissant Peter O’Toole, le mythique acteur de Lawrence d’Arabie, pour interpréter le roi Priam, le réalisateur fait un très beau clin d’œil au cinéma Hollywoodien à grand spectacle.



• lundi 25 avril à 21h15 – TMC

Troie de Wolfgang Petersen