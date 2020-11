Confinement - Un jour, un film : « Rambo »

Pour bien commencer la semaine, on part sur les traces d’un vétéran de la guerre du Vietnam, très mal accueilli à son retour au pays. Un personnage détourné de son sens premier, qui est devenu le symbole d’une certaine Amérique et de l’âge d’or Hollywoodien, John Rambo. Retour aux sources ce lundi 9 novembre à 21h15 sur C8.



L’histoire

« John Rambo, ancien combattant du Viêt-Nam où il a gagné plusieurs médailles, est arrêté dans une petite ville pour vagabondage. Maltraité, il décide de fuir. La chasse à l’homme commence… »



C’était pas ma guerre

Le traumatisme de la guerre du Vietnam a donné lieu à une ribambelle de longs métrages mais Rambo a forcément une place à part. Réalisé par Ted Kotcheff avec Sylvester Stallone dans le rôle titre, ce film choisit l’angle du retour au pays de ces vétérans d’une guerre traumatique que les USA tentent d’effacer. Au départ, Rambo - First Blood est un roman de David Morrell publié en 1972. Il ne sera pourtant éditer en France qu’après la sortie du film, en 1983. En 2013, les éditions Gallmeister le réédite sous le titre Premier Sang et en version intégrale.



Naissance d’un mythe

Le rôle de Rambo est associé à un acteur, un figure, Sylvester Stallone. Il endosse cette tenue de vétéran du Vietnam, contre toute attente. Ce personnage devait initialement être joué par Dustin Hoffman qui jugea finalement le scénario trop violent. D'autres acteurs l'ont également refusé comme Al Pacino, qui le jugea pas assez sauvage, mais aussi Steve McQueen, Clint Eastwood, ou encore Michael Douglas. Le réalisateur Ted Kotcheff proposa finalement le rôle à Sylvester Stallone, à la suite du succès critique et public de Rocky (1976)

Rambo est un film à la croisée des chemins qui sort au début des années 80. Entre ces années 70 symbolisées par films politiques, engagés et souvent polémiques et les années 80, véritable âge d’or des blockbusters. C’est d’ailleurs le virage que prendra le 2e épisode de la saga Rambo 2 la Mission de George Pan Cosmatos en 1985. Suivront Rambo 3 en 1988 sur la guerre froide, John Rambo en 1988 comme un retour au source du 1er épisode et enfin, le largement dispensable Rambo : last blood censé clôturer cette saga à bout de souffle, à l’image de son héros.

Mais avant ce malheureux revirement, la légende est née avec ce First Blood, un film incomparable et inoubliable à (re)découvrir en prime time ce soir.



• Lundi 9 novembre à 21h15 – C8

Rambo – First Blood, de Ted Kotcheff