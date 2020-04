Confinement - Un jour, un film : « Les Grands Esprits »

L’histoire

« François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre. »



Investissement

Dans Les Grands Esprits, Olivier Ayache Vidal, réalisateur novice, montre son attachement au milieu éducatif et à son rôle d’ascenseur social qu’il a de plus en plus de mal à assurer. Mais le film ne se veut pas pour autant un pamphlet et offre de beaux moments de comédie, sans oublier une touche d’émotion. L’occasion de passer une belle soirée en famille et de préparer comme il se doit la prochaine rentrée du 11 mai !

À sa sortie, Claudine Levanneur d’aVoir-aLire.com disait à propos du film : « Brillante dissertation sur les joies et les difficultés d’être prof au sein d’une Education Nationale parfois en manque d’imagination. »



Casting

C’est durant l’été 2016 qu'Olivier Ayache-Vidal s’installe pour tourner dans la ville de Stains (93) avec des élèves qu’il suit depuis 2 ans. « J’y suis allé quasiment tous les jours, assis au fond des classes, en salle des profs, en voyage scolaire à Londres, en classe de neige... je faisais partie des meubles, ce qui m’a permis d’observer avec beaucoup de liberté. » se rappelle le réalisateur. Pour « encadrer » ces enfants, Olivier Ayache-Vidal a fait appel à Denis Podalydès (Liberté-Oléron, La Chambre des Officiers), Léa Drucker (Virgil, Jusqu’à la garde) et Zineb Triki. Cette actrice d’origine marocaine est la révélation de la série Le Bureau des Légendes pour laquelle elle interprète le personnage clef de Nadia El Mansour.



L’info en +

Le directeur de la photographie n’est autre que David Cailley, le frère de Thomas Cailley, réalisateur d’un premier film remarqué, Les Combattants. Il a également fait un très beau travail sur la série Une Île, tournée dans le Cap Corse en 2018.



• jeudi 16 avril – France 3 à 21h05

Les Grands Esprits d’Olivier Ayache-Vidal