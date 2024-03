Concerts Cantabile : Une première réussie à Paris

La prestigieuse salle Cortot, réputée pour son acoustique exceptionnelle et son cadre enchanteur, a accueilli en son sein le virtuose du violoncelle, Henri Demarquette. Ce concert d'exception a été l'occasion pour le public de vivre une expérience musicale unique, offrant non seulement une écoute exquise, mais également une vue imprenable sur la scène, où la magie opère. Avant les douces mélodies, les frères Hugo et Sacha Pietri ont présenté avec éloquence leur vision artistique. Originaires d'Ajaccio, ces jumeaux de 24 ans ont créé l'événement "Corsica Cantabile", offrant ainsi une plateforme prestigieuse aux talents insulaires de la musique classique et du chant lyrique en dehors de leur terre natale. Ce festival s'érige en véritable ambassadeur de la diversité et de la richesse musicale de la Corse, célébrant ses artistes et son héritage culturel.



Sur scène, Henri Demarquette a exprimé son admiration pour cette initiative, saluant le courage et la détermination de cette jeune génération de musiciens. Accompagné de jeunes talents tels que Victor au piano, Camille Theveneau au violon, et Sacha Pietri à l'alto, Demarquette a envoûté le public avec des œuvres intemporelles de Johannes Brahms, Robert Schumann et Edouard Elgar.



Ce premier concert, né lors de la deuxième édition du festival Corsica Cantabile à Vico l'été dernier, a su conquérir les cœurs par sa qualité artistique d'excellence. Et ce n'est qu'un début ! Le prochain rendez-vous est déjà fixé au 11 juin, dans la même salle Cortot.

Pour cette prochaine représentation, l'hommage sera rendu à Danielle Casanova, figure emblématique de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale et du féminisme, originaire de Piana. Quatre cantatrices, dont trois d'origine corse, Éléonore Pancrazi, Amélie Tatti, Michèle Fieschi, accompagnées de la jeune cantatrice ukrainienne Inna Kalugina, résonneront les cieux avec l'hymne "Gloria a tè donna", rendant ainsi hommage à la liberté et au combat des femmes à travers le monde. Cette soirée s'annonce comme une ode à la résilience, à la liberté et à la force des femmes, soutenue par un ensemble de musiciens et orchestrée par Isaline Almaric-Choury, nièce de Danielle Casanova.