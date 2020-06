Communauté d’Agglomération de Bastia : le STC dépose un préavis de grève

Le STC dénonce aussi le non respect de l’intégralité du protocole d’accord CAB/STC de mai 2019, l’absence de réponse à un courrier du 7 avril dernier concernant la reconnaissance financière pour les agents mobilisés durant la crise sanitaire.

Il souhaite aussi le maintien du télétravail post crise pour les agents qui le souhaitent et une convention entre la CAB et le SIS de Haute-Corse pour les agents pompiers volontaires.